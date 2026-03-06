Axel Springer acquisisce il Telegraph per 575 milioni di sterline

Axel Springer

(Teleborsa) - Il colosso editoriale tedescoha annunciato l'accordo conper l'acquisizione delper un valore diin contanti. L'operazione punta a preservare l'integrità dello storico marchio britannico, fornendo al contempo una piattaforma per l'espansione globale.L'Amministratore Delegato di Axel Springer,, ha definito l'acquisizione un "privilegio e un dovere", rivelando che la società aveva già tentato l'acquisto oltre vent'anni fa. L'obiettivo dichiarato è trasformare il Telegraph nell'organo di informazione di centro-destra più letto e stimolante del mondo anglofono, garantendo al contempo la "sacrosanta"attraverso ilAxel Springer intende sostenere un robusto, puntando con decisione al mercato statunitense e sfruttando l'esperienza già maturata con marchi come. Il gruppo metterà inoltre a disposizione le proprie competenze nello sviluppo del giornalismo digitale e basato sull'intelligenza artificiale, oltre a sinergie nel campo della pubblicità e degli abbonamenti.RedBird IMI si è detta soddisfatta della rapida negoziazione, ritenendo Axel Springer il soggetto ideale per guidare il prossimo capitolo del giornale. Le parti considerano la transazione pienamente conforme alle normative britanniche sullae discuteranno l'accordo con ile altri stakeholder nelle prossime settimane per porre fine al periodo di incertezza per dipendenti e giornalisti.