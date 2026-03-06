Misitano & Stracuzzi, downgrade a Neutral da Intermonte con limitata visibilità

Misitano & Stracuzzi

(Teleborsa) - Intermonte ha tagliato a "" da "Outperform" lasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie, abbassando anche ilper azione (dai precedenti 3,50 euro) dato il contesto del settore e la limitata visibilità sulla normalizzazione delle tendenze delle materie prime agrumicole e delle dinamiche competitive.Gli analisti scrivono che, negli ultimi mesi, i dati relativi al settore degli aromi e degli ingredienti hanno confermato un, in particolare per quanto riguarda gli ingredienti derivati ??dagli agrumi e gli oli essenziali. I commenti del settore continuano a indicare che i costi persistentemente elevati degli agrumi stanno spingendo i clienti a riformulare i prodotti, riducendo la domanda di ingredienti a base di agrumi a più alto valore aggiunto e aggiungendo pressione sul mix/volume, oltre alle difficoltà di margine.Nonostante la ricerca attiva di aggiornamenti, Intermonteoltre alle indicazioni precedentemente fornite. La rivalutazione è quindi guidata da dati di mercato esterni e da un'analisi comparativa tra pari, che indicano sempre più un contesto più impegnativo e meno visibile di quanto precedentemente ipotizzato.Sulla base delle stime, il, principalmente a causa della forte contrazione dell'EBITDA piuttosto che di un aumento significativo dell'indebitamento assoluto. Sebbene non vi siano indicazioni che gli accordi di finanziamento siano attualmente sotto pressione immediata, un profilo di utili più debole riduce inevitabilmente la flessibilità finanziaria e potrebbe implicare laqualora il contesto operativo dovesse rimanere difficile per un periodo più lungo. "Non avendo ricevuto un feedback diretto dall'azienda, riteniamo che questo sia un ulteriore elemento a sostegno di un atteggiamento più cauto alla luce delle nostre stime riviste", viene sottolineato."Pur percependo ancora un solido posizionamento a lungo termine nel mercato di nicchia delle essenze di agrumi, l'attuale contesto indica un recupero dei margini più lento e meno prevedibile, che riduce il potenziale di rialzo dei", evidenzia Intermonte.