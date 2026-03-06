Parigi: performance negativa per Accor

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il Gruppo di servizi francese
, con una flessione del 2,39%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Accor
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della big delle catene alberghiere
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 42,84 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 44,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 42,34.
