Milano 12:58
44.103 -1,13%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:58
10.348 -0,63%
Francoforte 12:58
23.560 -1,07%

Parigi: performance negativa per Accor

Migliori e peggiori, Turismo
Parigi: performance negativa per Accor
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il Gruppo di servizi francese, con una flessione del 2,39%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Accor, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico della big delle catene alberghiere mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 42,84 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 44,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 42,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
