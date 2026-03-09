Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 marzo

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,23%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,8976. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,9046. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,8952.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)