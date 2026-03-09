Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:36
24.669 +0,11%
Dow Jones 19:36
47.195 -0,64%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (-0,09% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 tratta sulla parità a 24.621,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (-0,09% alle 19:30)
L'indice dei tecnologici USA passa di mano con un trascurabile -0,09% alle 19:30 e scambia a 24.621,41 punti.
Condividi
```