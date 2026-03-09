Milano
17:35
44.025
-0,29%
Nasdaq
19:36
24.669
+0,11%
Dow Jones
19:36
47.195
-0,64%
Londra
17:35
10.250
-0,34%
Francoforte
17:35
23.409
-0,77%
Lunedì 9 Marzo 2026, ore 19.53
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (-0,09% alle 19:30)
Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (-0,09% alle 19:30)
Il Nasdaq-100 tratta sulla parità a 24.621,41 punti
In breve
,
Finanza
09 marzo 2026 - 19.30
L'indice dei tecnologici USA passa di mano con un trascurabile -0,09% alle 19:30 e scambia a 24.621,41 punti.
Argomenti trattati
USA
(330)
·
Nasdaq 100
(99)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,14%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto