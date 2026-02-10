Milano
17:35
46.803
-0,04%
Nasdaq
18:32
25.288
+0,08%
Dow Jones
18:32
50.391
+0,51%
Londra
17:35
10.354
-0,31%
Francoforte
17:35
24.988
-0,11%
Martedì 10 Febbraio 2026, ore 18.49
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,18%)
Il Nasdaq-100 prende il via a 25.314,23 punti
In breve
,
Finanza
10 febbraio 2026 - 15.33
L'indice del listino high-tech USA passa di mano con un trascurabile +0,18%, a quota 25.314,23 in apertura.
