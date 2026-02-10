Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:32
25.288 +0,08%
Dow Jones 18:32
50.391 +0,51%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,18%)

Il Nasdaq-100 prende il via a 25.314,23 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA passa di mano con un trascurabile +0,18%, a quota 25.314,23 in apertura.
