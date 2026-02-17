Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Il Nasdaq-100 tratta sulla parità a 24.702,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (-0,12% alle 19:30)
L'indice dei tecnologici USA passa di mano con un trascurabile -0,12% alle 19:30 e scambia a 24.702,11 punti.
