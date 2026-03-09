Buzzi, buyback per oltre 27,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Buzzi
ha reso noto di aver acquistato
, tra il 2 e il 6 marzo 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 597.434 azioni proprie
, al prezzo medio di 46,2180 euro per un controvalore
pari a 27.612.205,18 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, al 6 marzo Buzzi detiene 12.258.654 azioni ordinarie proprie pari al 6,364% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, peggiora la performance della società attiva nel settore del cemento
, con un ribasso dello 0,46%, portandosi a 43,42 euro.