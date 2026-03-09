Corre Xenon Pharmaceuticals nel pre-market su risultati positivi studio per farmaco sperimentale per l'epilessia

(Teleborsa) - Xenon Pharmaceuticals
balza del 47% nel pre-market di Wall Street dopo aver annunciato oggi i risultati positivi
dello studio di fase 3
su azetukalner
, il suo farmaco sperimentale per le crisi epilettiche a esordio focale
(FOS).
Lo studio ha raggiunto il suo endpoint primario
nella frequenza mensile di FOS dal basale alla settimana 12 in entrambi i gruppi trattati con azetuukalner alla dose di 25 mg e 15 mg rispetto al placebo.
Xenon prevede di presentare una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio
(New Drug Application) alla Food and Drug Administration statunitense
per il trattamento delle crisi epilettiche a esordio focale nel terzo trimestre del 2026
.