Milano 14:52
43.502 -1,47%
Nasdaq 14:53
24.323 -1,30%
Dow Jones 14:53
46.749 -1,58%
Londra 14:53
10.165 -1,17%
Francoforte 14:52
23.215 -1,59%

Corre Xenon Pharmaceuticals nel pre-market su risultati positivi studio per farmaco sperimentale per l'epilessia

(Teleborsa) - Xenon Pharmaceuticals balza del 47% nel pre-market di Wall Street dopo aver annunciato oggi i risultati positivi dello studio di fase 3 su azetukalner, il suo farmaco sperimentale per le crisi epilettiche a esordio focale (FOS).

Lo studio ha raggiunto il suo endpoint primario nella frequenza mensile di FOS dal basale alla settimana 12 in entrambi i gruppi trattati con azetuukalner alla dose di 25 mg e 15 mg rispetto al placebo.

Xenon prevede di presentare una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (New Drug Application) alla Food and Drug Administration statunitense per il trattamento delle crisi epilettiche a esordio focale nel terzo trimestre del 2026.
