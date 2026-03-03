Lottomatica in vetta al FTSE MIB dopo risultati e giudizi analisti

Lottomatica

(Teleborsa) - Seduta in forte rialzo per, che si porta in vetta al paniere delle blue-chips con una risalita del 2,15% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del titolo.A sostenere le azioni hanno concorso i solidi risultati d'esercizio annunciati questa mattina, che hanno evidenziato ricavi pari a 2,25 miliardi (+12%), Ebitda adjusted a 856 milioni (+21%) e utile netto adjusted a 369 milioni (+45%).Frattanto, gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno confermato un giudizio Buy su Lottomatica, reiterando che un Target price di 28 euro, che offre un upside del 37% rispetto alle attuali quotazioni del titolo. UN giudizio espresso sulla base di una "solida execution nel quarto trimestre con trading resiliente e redditività migliore del previsto" e di "prospettive per il 2026 sostanzialmente in linea, supportate da fattori favorevoli al consolidamento e da un rendimento per gli azionisti in miglioramento".Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 20,54 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,52. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 20,18.