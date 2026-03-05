Milano 12:02
45.541 +0,45%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 12:02
10.594 +0,25%
Francoforte 12:02
24.288 +0,34%

Madrid: performance negativa per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: performance negativa per IAG
Ribasso composto e controllato per International Airlines Group, che presenta una flessione del 2,88% sui valori precedenti.
