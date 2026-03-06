Digital Value nomina Palladino presidente e Vantellini AD dopo closing con OEP

Digital Value

(Teleborsa) -ha reso noto che che si sono(OPA) obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, finalizzata ad ottenere la revoca della quotazione da Piazza Affari.L'offerta ha ad oggetto: massime 4.111.261 azioni, rappresentative del 40,38% circa del capitale sociale; nonché ulteriori massime 94.044 azioni eventualmente assegnate in esecuzione del Piano di Incentivazione entro il periodo di adesione. L'offerente pagherà un corrispettivo di(ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti) per ogni azione portata in adesione. Il periodo di adesione sarà concordato con Borsa Italiana.Dopo l'annuncio di OEP Capital Advisors sul perfezionamento dell'acquisizione da parte di quest'ultima del 59,29% del capitale sociale di Digital Value detenuto da DV Holding, il CdA di Digital Value hanel contesto del mutato controllo.In particolare, ha preso atto dell'intervenuta efficacia dellatra la società e l', il quale dalla data odierna riveste la carica di Direttore Strategy & Trasformation di Digital Value, nonché delle dimissioni del consigliere non esecutivo e indipendente Francesco Tuccari.Il board ha quindi nnon esecutivi di Digital Value, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dell'attuale mandato consiliare. Infine, ha conferito la carica di presidente al neo-eletto Vittorio Palladino, previa rinuncia a detta carica da parte di Paolo Vantellini, e ha nominato quest'ultimo quale AD, conferendogli i relativi poteri; Vantellini mantiene l'incarico di Direttore Generale.