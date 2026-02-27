TISG, lascia anche la consigliera Tadini. Menchelli e Carniani contestano l'AD

(Teleborsa) - The Italian Sea Group
(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha reso noto che Laura Angela Tadini
ha comunicato la propria rinunzia alla carica di membro del consiglio di amministrazione
, con efficacia immediata. Viene spiegato che è emersa una divergenza di vedute
tra Tadini e il resto del CdA in ordine alle modalità operative ritenute più idonee per la gestione della situazione. In particolare, la divergenza ha riguardato la nomina del nuovo datore di lavoro in sostituzione del pressidente dimissionario Filippo Menchelli, rispetto alla quale la dottoressa Tadini ha manifestato la propria contrarietà. Non essendo stato possibile pervenire a una soluzione condivisa su tale punto, la Tadini ha ritenuto che non sussistessero più le condizioni per una proficua prosecuzione del proprio mandato.
TISG ha anche fornito precisazioni
sulle dimissioni, comunicate questa mattina
, di Filippo Menchelli, membro e presidente del board, e Marco Carniani, membro e vice presidente del board, nonché Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili. Entrambi i consiglieri hanno comunicato la loro rinunzia alle cariche, dichiarando di agire anche a tutela della propria onorabilità e professionalità
, e hanno anche dichiarato di contestare integralmente quanto riferito dall'AD
nel consiglio di amministrazione del 18 febbraio 2026 e quanto sarebbe stato verbalizzato in merito al punto all'ordine del giorno concernente l'informativa dell'AD sulla situazione finanziaria. Hanno anche dichiarato che intendono verificare autonomamente la corretta gestione della società negli ultimi anni da parte dell'AD, con riserva di rendere note le relative risultanze al termine di tale attività. Infine, Carniani ha precisato, con specifico riferimento al proprio ruolo di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa.
TISG precisa che sta procedendo ad un puntuale accertamento dei fatti cui i dimissionari fanno riferimento e si riserva di adottare tutte le iniziative necessarie a tutela dei propri interessi
e di quelli dei propri azionisti. Inoltre, TISG contesta fermamente le motivazioni addotte dai dimissionari, ritenendole integralmente infondate e non rispondenti al vero. La ricostruzione dei fatti asserita da Menchelli e Carniani nelle rispettive lettere di rinunzia non corrisponde, ad avviso della società, all'effettivo andamento delle vicende gestionali e societarie cui i medesimi fanno riferimento.