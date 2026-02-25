Milano 9:57
Piazza Affari: andamento sostenuto per Danieli

(Teleborsa) - Avanza la multinazionale friulana, che guadagna bene, con una variazione del 2,35%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Danieli mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,58%, rispetto a +1,3% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di impianti siderurgici. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 70,57 Euro. Primo supporto visto a 67,87. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 66,13.

