Piazza Affari: andamento sostenuto per Danieli

(Teleborsa) - Avanza la multinazionale friulana
, che guadagna bene, con una variazione del 2,35%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Danieli
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,58%, rispetto a +1,3% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di impianti siderurgici
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 70,57 Euro. Primo supporto visto a 67,87. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 66,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)