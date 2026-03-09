Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:02
24.639 -0,02%
Dow Jones 20:02
47.150 -0,74%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: giornata depressa per Maire

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che presenta una flessione del 3,71% sui valori precedenti.

L'andamento di Maire nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 12,88 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 13,53. Il peggioramento dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 12,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
