Piazza Affari: giornata depressa per Maire

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che presenta una flessione del 3,71% sui valori precedenti.
L'andamento di Maire
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 12,88 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 13,53. Il peggioramento dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 12,51.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)