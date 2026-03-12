Piazza Affari: giornata depressa per Maire

gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction

Maire

FTSE Italia Mid Cap

azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,68%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico di medio periodo dell'rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 13,68 Euro, mentre i supporti sono stimati a 13,29. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 14,07.