Piazza Affari: Nexi, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Protagonista il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,02%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nexi, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Nexi, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,791 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 2,957 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,684.

