Piazza Affari: seduta volatile per Nexi

gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali

Nexi

FTSE MIB

Nexi

(Teleborsa) - In forte ribasso il, che mostra un -19,88%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Le implicazioni tecniche complessive dievidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 2,583 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 2,966. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 2,454.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)