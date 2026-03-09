SosTravel diversifica con la gestione di hotel: il primo in Sardegna, il secondo nel 2027

SosTravel.com

(Teleborsa) - Il CdA di, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il conferimento delle deleghe previste nei confronti dell'AD Carmine Colella a procedere con laLa nuova società, che sarà costituita questo mese, saràed è finalizzata allo sviluppo del progetto di gestione e commercializzazione della struttura, composta da un hotel di 139 camere e da 54 appartamenti/residence con un contratto di affitto di ramo d'azienda della durata di 7 anni, con decorrenza dalla stagione estiva 2026. Il restante 10% è riconducibile ad una società legata alla proprietà della struttura. Il complesso alberghiero sarà commercializzato con il marchio "AmareClub", uno dei brand commerciali di SosTravel.com.Per l'esercizio 2026, l', tenuto conto di un periodo di apertura compreso tra i mesi di maggio e ottobre 2026. La struttura è ubicata sulla costa nord-occidentale dell'isola, tra Castelsardo e Stintino, e si affaccia sul Golfo dell'Asinara."La nostra esperienza nella vendita di vacanze in Sardegna e Mare Italia ci ha consentito, nel tempo, di evolvere il nostro modello operativo con l'obiettivo di creare valore per i nostri partner alberghieri - ha detto l'- In questa prospettiva stiamo progressivamente riducendo il modello di business del "Vuoto per Pieno",, che consentano una maggiore creazione di valore e una più attenta gestione del rischio"."Il progetto si inserisce in una visione di lungo periodo e rappresenta un: l'obiettivo è quello di poter replicare l'iniziativa già dalla stagione 2027 con una seconda struttura di dimensioni analoghe in un'altra regione italiana - ha aggiunto - Si tratta di un cambiamento strategico che richiede tempi di attuazione graduali, ma siamo convinti che iniziative concrete come questa consentiranno alla società di conseguire risultati positivi nel medio termine".