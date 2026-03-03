Veicoli elettrici, Plenitude e Pininfarina insieme per nuovo design aree di ricarica

(Teleborsa) - Trasformare il design delle aree ove sono presenti le proprie infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici:
è la finalità della partnership strategica
che Plenitude,
attraverso la sua controllata Plenitude On The Road
, ha siglato con Pininfarina.
Una collaborazione che - coniugando funzionalità, estetica, semplicità d’uso, trasparenza e qualità dei servizi erogati per la mobilità elettrica
-punta a ridefinire gli spazi delle future istallazioni
mettendo in campo da un lato le competenze di Plenitude
nell'ambito della tecnologia
e, dall'altro, di Pininfarina
in quelli dell’architettura e del design.L’accordo
prevede la progettazione, lo sviluppo e la definizione di un nuovo design di stazioni di ricarica innovative, concepite come spazi distintivi e facilmente riconoscibili, capaci di adattarsi con flessibilità ai diversi contesti urbani e territoriali. Il progetto includerà, inoltre, l’ideazione di servizi aggiuntivi pensati per valorizzare il tempo di sosta degli e-driver presso le aree di ricarica. Il design degli hub sarà curato da Pininfarina, con particolare attenzione alla qualità dei materiali, all’ergonomia e all’integrazione armoniosa nell’ambiente circostante.
Inoltre, la partnership comprende l’installazione di quattro punti di ricarica Plenitude On The Road
(due a corrente alternata (AC) con una potenza fino a 22 kW e due a corrente continua (DC) con una potenza fino a 50 kW) presso la sede di Pininfarina di Cambiano (TO) e si inserisce nel più ampio percorso di evoluzione ESG della design house e nel suo impegno concreto verso la transizione ecologica.
Per Paolo Martini,
Head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude e Amministratore Delegato di Plenitude On The Road, ha dichiarato “La collaborazione con Pininfarina unisce due protagonisti dell’industria del nostro Paese, con competenze riconosciute in Italia e all’estero. Siamo in una fase di transizione profonda, la tecnologia evolve rapidamente e questo accordo contribuirà a cambiare il modo in cui viviamo i luoghi della ricarica con l’obiettivo di offrire agli e-driver servizi sempre più personalizzati e adattabili alle loro esigenze.”
Secondo Paolo Dellachà,
Amministratore Delegato di Pininfarina: “Questa partnership conferma l’impegno di Pininfarina nel contribuire a ridisegnare la mobilità del futuro. Dalla nostra prima vettura elettrica negli anni ’70 fino alle più recenti innovazioni nel design, nell’architettura e nella user experience, mettiamo le nostre competenze multidisciplinari al servizio di soluzioni che migliorano la vita delle persone. Insieme a Plenitude vogliamo trasformare le aree di ricarica in spazi sempre più accoglienti, riconoscibili e integrati armoniosamente nel territorio, perché crediamo che il design sia un vero motore di progresso e un acceleratore del cambiamento”.Una iniziativa
che testimonia la volontà di Plenitude e Pininfarina di contribuire attivamente allo sviluppo di una mobilità elettrica sempre più sostenibile e innovativa anche dal punto di vista del design. La collaborazione, fondata su una visione comune orientata al futuro della mobilità elettrica, consentirà agli ospiti della sede di Cambiano di accedere a soluzioni di ricarica efficienti e integrate.