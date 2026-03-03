Veicoli elettrici, Plenitude e Pininfarina insieme per nuovo design aree di ricarica

(Teleborsa) -è la finalità dellacheattraverso la sua controllata, ha siglato conUna collaborazione che - coniugando funzionalità, estetica, semplicità d’uso, trasparenza e qualità dei servizi erogati per la-punta a ridefinire glmettendo in campo da un lato le competenze dinell'ambito dellae, dall'altro, diin quelliprevede la progettazione, lo sviluppo e la definizione di un nuovo design di stazioni di ricarica innovative, concepite come spazi distintivi e facilmente riconoscibili, capaci di adattarsi con flessibilità ai diversi contesti urbani e territoriali. Il progetto includerà, inoltre, l’ideazione di servizi aggiuntivi pensati per valorizzare il tempo di sosta degli e-driver presso le aree di ricarica. Il design degli hub sarà curato da Pininfarina, con particolare attenzione allaInoltre,(due a corrente alternata (AC) con una potenza fino a 22 kW e due a corrente continua (DC) con una potenza fino a 50 kW) presso la sede di Pininfarina di Cambiano (TO) e si inserisce nel più ampio percorso di evoluzione ESG della design house e nel suo impegno concreto verso la transizione ecologica.PerHead of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude e Amministratore Delegato di Plenitude On The Road, ha dichiarato “La collaborazione con Pininfarina unisce due protagonisti dell’industria del nostro Paese, con competenze riconosciute in Italia e all’estero. Siamo in una fase di transizione profonda, la tecnologia evolve rapidamente e questo accordo contribuirà a cambiare il modo in cui viviamo i luoghi della ricarica con l’obiettivo di offrire agli e-driver servizi sempre più personalizzati e adattabili alle loro esigenze.”SecondoAmministratore Delegato di Pininfarina: “Questa partnership conferma l’impegno di Pininfarina nel contribuire a ridisegnare la mobilità del futuro. Dalla nostra prima vettura elettrica negli anni ’70 fino alle più recenti innovazioni nel design, nell’architettura e nella user experience, mettiamo le nostre competenze multidisciplinari al servizio di soluzioni che migliorano la vita delle persone. Insieme a Plenitude vogliamo trasformare le aree di ricarica in spazi sempre più accoglienti, riconoscibili e integrati armoniosamente nel territorio, perché crediamo che il design sia un vero motore di progresso e un acceleratore del cambiamento”.che testimonia la volontà di Plenitude e Pininfarina di contribuire attivamente allo sviluppo di una mobilità elettrica sempre più sostenibile e innovativa anche dal punto di vista del design. La collaborazione, fondata su una visione comune orientata al futuro della mobilità elettrica, consentirà agli ospiti