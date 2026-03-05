Plenitude e Pininfarina danno forma alla "ricarica del futuro"









La visione di Pininfarina non è limitata alle stazioni di ricarica, ma deriva da uno studio approfondito dei veicoli elettrici, magistralmente rappresentato dalla Supercar "Battista", come ha raccontato Dellachà: "Battista è stata per noi una milestone. Abbiamo scelto la tecnologia elettrica per dimostrare che anche una vettura elettrica oggi è in grado di offrire un'esperienza di guida di alto livello, indipendentemente dalle prestazioni che sono elevatissime. Battista in un certo senso rappresenta quello che Pininfarina oggi fa: essere ancora molto ispirati dalla visione di portare bellezza in tutto quello che facciamo e arricchire i nostri clienti con la nostra filosofia di design".

(Teleborsa) - Rinnovare il design delle aree dove sono presenti i punti di ricarica per veicoli elettrici, contribuendo a dare forma alla "ricarica del futuro", è l'obiettivo dellache(Società controllata da Plenitude dedicato alla mobilità elettrica), ha siglato con"La rete di Plenitude On the Road è in crescita, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista dimensionale" ha spiegato, durante l'evento di presentazione del progetto "Ad oggi, gestiamo circa 23.000 punti di ricarica, sia in Italia sia all'estero, suddivisi in diverse potenze: dai 22 kW in corrente alternata fino ad arrivare ai 400 kW di potenza in corrente continua. La nostra strategia di sviluppo di oggi si concentra soprattutto nell'Europa continentale, in particolare in Germania, Francia, Austria e Svizzera, che oggi rappresentano i paesi europei a maggiore tasso di crescita di veicoli elettrici; la Germania in particolare supera i 2,5 milioni, la Francia quasi 2 milioni; è in quell'area che installiamo colonnine a potenza più elevata. Ci stiamo sviluppando però anche in Spagna e nell'area balcanica".Plenitude mette la, continua infatti Martini: "La tecnologia si sta sviluppando nel corso degli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda la potenza di ricarica, l'ergonomia, la leggerezza dei cavi e la facilità con la quale anche un neofita deve poter accedere all'infrastruttura. Oltre all'infrastruttura, l'ecosistema è caratterizzato chiaramente anche dai front-end, quindi dai nostri applicativi o dagli strumenti che consentono all'e-driver di ricaricare il proprio veicolo. L'per esempio, permette una. La parte strategica si sostanza in un obiettivo di base: costruire identità, riconoscibilità e qualità del servizio nella nostra rete. Ciò avverrà attraverso lo sviluppo sia in contesti urbani sia in contesti extraurbani, ma anche attraverso le installazioni che realizziamo nelle stazioni di servizio Enilive".Esperienza, punti di ricarica, app e veicoli sono parte dello stesso ecosistema, in grado di, come spiega Martini: "L'ecosistema rappresenta anche l'offerta di nuovi servizi aggiuntivi rispetto a quello che è il consueto momento di ricarica, come ad esempio supporti in ambito digitale o percorsi di illuminazione e identificazione, mentre l'e-driver sta caricando il proprio veicolo in tutta sicurezza. Alla base di questa collaborazione ci sono sicuramente valori comuni: tra questi l'innovazione, la qualità del design e l'attenzione alle persone. Così come Plenitude sta interpretando molto bene la transizione energetica grazie alla propria capacità tecnologica e industriale, Pininfarina sta allo stesso modo cercando di lavorare mettendo a disposizione la sua capacità creativa di design e di creare bellezza per creare oggetti che migliorino l'esperienza del cliente. Questo è il concetto alla base della collaborazione: reimmaginare le stazioni di ricarica elettriche per renderle qualcosa che sia di valore superiore per l'e-driver".L', non solo nella forma ma anche nella user experience, ha un ruolo chiave nello sviluppo del progetto, come ha spiegato: "Insieme ae lo sta facendo sulla base di alcuni elementi molto ben definiti. Uno è quello della semplicità e della trasparenza, cioè creare un'esperienza cliente che sia facile e intuitiva, garantendo in questo modo maggiore fiducia al cliente nel momento in cui approccia la fase della ricarica elettrica, anche in combinazione con un numero maggiore di servizi che verranno forniti. L'altro è quello della qualità del design e infine quello della riconoscibilità. Abbiamo identificato come passaggio chiave la necessità di creare in qualsiasi contesto una stazione di ricarica elettrica che sia riconoscibile e che crei quel rapporto di fiducia e di automatismo nell'ottica del cliente".