Appuntamenti macroeconomici del 10 marzo 2026

(Teleborsa) - Martedì 10/03/2026
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,8%; preced. -2,2%)
00:50 Giappone
: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. -0,7%)
08:00 Germania
: Bilancia commerciale (atteso 15,6 Mld Euro; preced. 17,1 Mld Euro)
08:45 Francia
: Partite correnti (preced. -600 Mln Euro)
08:45 Francia
: Bilancia commerciale (atteso -4,6 Mld Euro; preced. -4,8 Mld Euro)
10:00 Italia
: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,4%)
10:00 Italia
: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,7%)
15:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 3,89 Mln unità; preced. 3,91 Mln unità)
15:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. -8,4%)