Milano 9:18
44.995 +2,20%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 9:18
10.388 +1,35%
23.862 +1,93%

Appuntamenti macroeconomici del 10 marzo 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Martedì 10/03/2026
00:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,8%; preced. -2,2%)
00:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. -0,7%)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 15,6 Mld Euro; preced. 17,1 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -600 Mln Euro)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -4,6 Mld Euro; preced. -4,8 Mld Euro)
10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,4%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,7%)
15:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 3,89 Mln unità; preced. 3,91 Mln unità)
15:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -8,4%)


