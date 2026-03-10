Milano 13:48
44.992 +2,20%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:48
10.402 +1,48%
Francoforte 13:48
23.899 +2,09%

Parigi: calo per TotalEnergies

Migliori e peggiori
Parigi: calo per TotalEnergies
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia petrolifera e del gas francese, che passa di mano con un calo del 2,57%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TotalEnergies rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di TotalEnergies rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 67,57 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 66,67. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 68,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```