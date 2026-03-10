Borse europee ancora in rialzo, le rassicurazioni di Trump sulla guerra in Iran sostengono i mercati

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano
, al pari delle principali Borse Europee.
Prosegue quindi la giornata di rimbalzo dei listini europei sostenute dalle rassicurazioni del presidente americano Donald Trump
che ieri sera nel corso di una conferenza stampa ha dichiarato
che la guerra finirà "molto presto", non questa settimana, ma non durerà ancora molto e chi bloccherà il flusso di petrolio che transita per lo stretto di Hormuz
sarà "colpito duramente".+
A Piazza Affari corre il settore bancario con tutti i titoli che registrano guadagni superiori al 3%. Ancora in rosso Eni
, mentre scambia poco sopra la parità Leonardo
. Segno meno anche per Lottomatica
.
In Europa, sul fronte societario, Lindt & Sprungli
ha tagliato la guidance
sulle vendite annuali a causa delle incertezze geopolitiche, Lego ha registrato ricavi
e utili
in crescita a doppia cifra nel 2025 con portafoglio prodotti record mentre Persimmon
è in cima al FTSE 100 dopo i risultati annuali positivi
.
Sul fronte macroeconomico
, a gennaio 2026 in Italia i prezzi alla produzione dell'industria aumentano
dell'1,5% su base mensile e flettono dell'1,6% su base annua (era -1,4% a dicembre 2025).
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 5.186,3 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 86,75 dollari per barile, con un ribasso dell'8,47%.
In forte calo lo spread
, che raggiunge +69 punti base (-7 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,54%. Nello scenario borsistico europeo
su di giri Francoforte
(+2,32%), acquisti a piene mani su Londra
, che vanta un incremento dell'1,70%, e effervescente Parigi
, con un progresso dell'1,88%.
A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB
(+2,65%), che raggiunge i 45.189 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share
, che avanza a 47.714 punti.
Balza in alto il FTSE Italia Mid Cap
(+2,31%); con analoga direzione, su di giri il FTSE Italia Star
(+2,12%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, incandescente Mediobanca
, che vanta un incisivo incremento del 5,23%.
In primo piano Banca MPS
, che mostra un forte aumento del 5,07%.
Decolla BPER Banca
, con un importante progresso del 5,06%.
In evidenza Unicredit
, che mostra un forte incremento del 5,02%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI
, che ottiene -1,81%.
Sottotono Lottomatica
che mostra una limatura dello 0,65%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Sanlorenzo
(+5,96%), Comer Industries
(+5,26%), Sesa
(+4,69%) e Ariston Holding
(+4,64%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power
, che ottiene -2,82%.
Deludente Moltiply Group
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.