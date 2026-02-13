Ariane 6, primo lancio di successo con quattro booster a propellente solido (JV Avio-ArianeGroup)

Avio

(Teleborsa) - Il lanciatore europeoha, collocando 32 satelliti in orbita. Per la prima volta, il razzo ha utilizzato, sviluppati da Europropulsion - una joint venture trae ArianeGroup - che hanno funzionato perfettamente per circa 134 secondi.La configurazione con quattro booster consente ad Ariane 6 di, segnando un importante passo avanti per il programma spaziale europeo. Una versione più potente dei booster P160C è stata qualificata con successo e sarà utilizzata per le prossime missioni. Avio, società quotata su Euronext STAR Milan, è inoltre responsabile della produzione della turbopompa a ossigeno liquido del motore Vulcain 2.1 dello stadio principale.