Ariane 6, primo lancio di successo con quattro booster a propellente solido (JV Avio-ArianeGroup)
(Teleborsa) - Il lanciatore europeo Ariane 6 ha completato con successo il suo volo dalla Guyana Francese, collocando 32 satelliti in orbita. Per la prima volta, il razzo ha utilizzato quattro booster a propellente solido P120C, sviluppati da Europropulsion - una joint venture tra Avio e ArianeGroup - che hanno funzionato perfettamente per circa 134 secondi.

La configurazione con quattro booster consente ad Ariane 6 di raddoppiare le proprie prestazioni rispetto alla versione con due booster, segnando un importante passo avanti per il programma spaziale europeo. Una versione più potente dei booster P160C è stata qualificata con successo e sarà utilizzata per le prossime missioni. Avio, società quotata su Euronext STAR Milan, è inoltre responsabile della produzione della turbopompa a ossigeno liquido del motore Vulcain 2.1 dello stadio principale.
