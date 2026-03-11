Milano 11:13
Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Seduta rialzista quella per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 29.723,1.

Lo scenario di medio periodo dell'indice MDAX ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 30.428,5. Supporto a 28.946,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 31.910,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
