BCE, Kazimir: aumento tassi potrebbe essere più vicino del previsto con guerra

(Teleborsa) - La guerra in Iran e il suo impatto sull'inflazione rischiano di costringere la Banca centrale europea (BCE) ad. Lo ha detto, governatore della National Bank of Slovakia e membro del consiglio direttivo della BCE, in un'intervista a Bloomberg.", anche se "direi che una reazione della BCE è potenzialmente più vicina di quanto molti pensino". "Non voglio fare speculazioni su aprile o giugno - ha aggiunto - Ma saremo pronti ad agire se necessario".Kazimir aveva dichiarato di essere insoddisfatto della situazione anche prima degli eventi in Iran, con i prezzi dei servizi che si sono dimostrati rigidi, i costi dei beni che non sono diminuiti abbastanza rapidamente e i margini di profitto in aumento. Ora è ancora più preoccupato: "L'equilibrio dei rischi relativi all'inflazione si è chiaramente spostato al rialzo."."Lee probabilmente trasferiranno i costi più elevati ai consumatori molto più rapidamente rispetto al 2022 - ha affermato il banchiere centrale - E le persone chiederanno salari più alti più rapidamente rispetto al passato"."Possiamo rispondere più rapidamente se necessario - ha sottolineato - Kazimir -. Abbiamo anche imparato la lezione".