Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 21:00
24.965 +0,03%
Dow Jones 21:00
47.417 -0,61%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,61%

Il Dow Jones archivia la giornata a 47.417,27 punti

In breve, Finanza
L'indice dei colossi USA segna un mediocre -0,61%, terminando gli scambi a 47.417,27 punti.
