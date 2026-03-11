CAREL Industries, Mediobanca alza target price: data center e USA migliorano visibilità

(Teleborsa) - Mediobanca
ha incrementato a 26 euro
per azione (dai precedenti 25 euro) il target price
su CAREL Industries
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, confermando la raccomandazione
"Neutral
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che il messaggio principale dei risultati 2025
è che i principali settori verticali del gruppo sono in buona salute
, con Nord America e Data Center come due motori principali. La refrigerazione commerciale ha guadagnato slancio grazie alla ripresa in EMEA, ma anche all'aumento delle quote di mercato in Nord America.
Le ipotesi di Mediobanca di crescita organica delle vendite sono complessivamente invariate (toccando oltre il 10% nel 2026-27) e a livello operativo prevede che le recenti tensioni sulle materie prime saranno gestite attraverso aumenti di prezzo. Pertanto, aggiusta la stima sull'utile per azione (EPS) per il 2026-27 di circa il +2% in media
. A livello di bilancio, riflette un FCF superiore alle attese, ma continua a prevedere una conversione di cassa normalizzata a circa il 60%.
"Dal punto di vista del business/mercato finale, osserviamo un trend organico in miglioramento sia nell'area EMEA che negli Stati Uniti - si legge nella ricerca - tuttavia, i recenti sviluppi in Medio Oriente, che incidono sulle catene di fornitura globali, rappresentano un rischio al ribasso da monitorare, il che ci porta a mantenere un rating Neutral con un nuovo TP di 26 euro, che riflette la leggera revisione dell'utile per azione (EPS) e il minor debito. Un'allocazione più proattiva del capitale rimane un'area inesplorata di possibile creazione di valore/potenziale di crescita
".