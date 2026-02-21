Banco BPM, Tononi: MPS è un concorrente, non formiamo suggerimenti per lista CdA

(Teleborsa) - Il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta "ha detto
che banche sono importanti fattori di stabilità per l'economia. Dobbiamo naturalmente svolgere questo ruolo orientato alla stabilità e bilanciarlo anche con uno stimolo allo sviluppo, è quello che cerchiamo di fare. Naturalmente talvolta vi sono anche delle iniziative restrittive che vengono dal regolatore che rendono un po' più problematico questo tipo di iniziativa, però la volontà di contribuire alla crescita economica va insieme alla stabilità
". Lo ha detto il presidente di Banco BPM
, Massimo Tononi, a margine dell'Assiom Forex a Venezia.
Sulla lista del CdA, ha detto che "da lungo tempo stiamo lavorando per farci trovarci preparati alla presentazione della lista del CdA
. Sapete però anche che il quadro italiano è cambiato molto recentemente e quindi è dovere del consiglio di amministrazione valutare tutte le implicazioni del nuovo quadro normativo e a fronte di questo prendere decisioni migliori che devono andare necessariamente nella direzione ovvia di assicurare a questa banca tre anni di buona governance, solida e efficace, più di tre anni in realtà"
A una domanda sulle intenzioni di Credit Agricole
, Tononi ha risposto: "Non abbiamo interlocuzioni con Credit Agricole su questo tema, che è di totale pertinenza del nostro azionista. Abbiamo un rapporto splendido con Credit Agricole, come partner commerciale industriale, commerciale e anche come azionista
. Però mancano ancora molte settimane all'assemblea di primavera, il Credit Agricole starà facendo le proprie valutazioni, ma come legittimamente non è tenuto a farlo, non ci ha indicato le proprie intenzioni". Tononi si è detto pronto a un altro mandato.
Parlando della lista lunga per il rinnovo del CdA di MPS, emersa ieri sera, ha detto che "noi siamo un concorrente di MPS, quindi non abbiamo in alcun modo fornito sollecitazioni, suggerimenti, raccomandazioni per la compilazione della lista
di Monte dei Paschi, quindi non vi è alcun elemento a noi riconducibile nei nominativi che sono stati formulati, che nemmeno conosciamo e di cui abbiamo letto qualche cosa sui giornali. Ne ho letto uno che è il nostro consiglio di amministrazione, Paolo Boccardelli, persona con cui io lavoro molto bene e che stimo, che è stato espresso nel nostro consiglio amministrazione da Assogestioni, ma ovviamente non è un nominativo che abbiamo suggerito - non perché non lo stimiamo - ma perché noi siamo concorrenti nel Monte dei Paschi, quindi non ci permettiamo di entrare nella composizione della lista".