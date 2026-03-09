Educazione finanziaria: il Museo del Risparmio lancia il ciclo “Da Regina della casa a Money Queen”

(Teleborsa) - Promuovere una: è questo l’obiettivo di "", il nuovo ciclo dipromosso dalIl programma prevede, in calendario, pensati per affrontare in modo chiaro e divulgativo alcune delle principali sfide economiche che molte donne incontrano nel corso della vita: dal divario retributivo alle interruzioni di carriera legate al lavoro di cura, fino al tema delle pensioni più basse e al maggiore rischio di vulnerabilità economica in età avanzata.L’iniziativa propone un cambio di prospettiva:, ma sviluppare competenze di investimento consapevole, riflettere sulla distribuzione dei carichi familiari e pianificare con maggiore attenzione il proprio futuro previdenziale.Il ciclo si è aperto il 4 marzo con l’incontro "Non solo risparmio. Perché le donne devono imparare a investire", dedicato all’importanza dell’educazione finanziaria e alla conoscenza dei principali strumenti di investimento, partendo dall’analisi dei propri obiettivi e della propria situazione economica. Ospite dell’appuntamento è stata("Pecuniami"), divulgatrice finanziaria e autrice del libro Investire in parole povere.Il lavoro di cura non retribuito, svolto prevalentemente dalle donne, ha un valore economico stimato in circa 470 miliardi di euro l’anno e incide profondamente su carriera e reddito. Ne discuteranno Marcella Corsi, professoressa ordinaria di Economia Politica alla Sapienza e coordinatrice di Minerva – Laboratorio su diversità e disuguaglianze di genere, e la psicologa e psicoterapeuta Simona Silva.Un approfondimento sul divario pensionistico e sugli strumenti della previdenza complementare per pianificare con maggiore serenità il futuro. Interverranno Maria Cristina Rossi, Commissario COVIP ed esperta CeRP Collegio Carlo Alberto, e Giuseppe Rocco, esperto previdenziale di Intesa Sanpaolo.Gli incontri si