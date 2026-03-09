Educazione finanziaria: il Museo del Risparmio lancia il ciclo “Da Regina della casa a Money Queen”

(Teleborsa) - Promuovere una maggiore consapevolezza economica e rafforzare l’autonomia finanziaria delle donne
: è questo l’obiettivo di "Da Regina della casa a Money Queen
", il nuovo ciclo di incontri online
promosso dal Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo.
Il programma prevede tre appuntamenti online
, in calendario dal 4 marzo al 14 aprile alle ore 18
, pensati per affrontare in modo chiaro e divulgativo alcune delle principali sfide economiche che molte donne incontrano nel corso della vita: dal divario retributivo alle interruzioni di carriera legate al lavoro di cura, fino al tema delle pensioni più basse e al maggiore rischio di vulnerabilità economica in età avanzata.
L’iniziativa propone un cambio di prospettiva: non solo imparare a risparmiare
, ma sviluppare competenze di investimento consapevole, riflettere sulla distribuzione dei carichi familiari e pianificare con maggiore attenzione il proprio futuro previdenziale.
Il ciclo si è aperto il 4 marzo con l’incontro "Non solo risparmio. Perché le donne devono imparare a investire", dedicato all’importanza dell’educazione finanziaria e alla conoscenza dei principali strumenti di investimento, partendo dall’analisi dei propri obiettivi e della propria situazione economica. Ospite dell’appuntamento è stata Aminata Gabriella Fall
("Pecuniami"), divulgatrice finanziaria e autrice del libro Investire in parole povere.I prossimi appuntamenti in programma sono:18 marzo, ore 18 – "Sulle spalle delle donne. Il costo invisibile del lavoro di cura"
Il lavoro di cura non retribuito, svolto prevalentemente dalle donne, ha un valore economico stimato in circa 470 miliardi di euro l’anno e incide profondamente su carriera e reddito. Ne discuteranno Marcella Corsi, professoressa ordinaria di Economia Politica alla Sapienza e coordinatrice di Minerva – Laboratorio su diversità e disuguaglianze di genere, e la psicologa e psicoterapeuta Simona Silva.14 aprile, ore 18 – "Previdenza al femminile. Cosa è importante sapere"
Un approfondimento sul divario pensionistico e sugli strumenti della previdenza complementare per pianificare con maggiore serenità il futuro. Interverranno Maria Cristina Rossi, Commissario COVIP ed esperta CeRP Collegio Carlo Alberto, e Giuseppe Rocco, esperto previdenziale di Intesa Sanpaolo.
Gli incontri si svolgeranno online e la partecipazione è gratuita previa registrazione.(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)