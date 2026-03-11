EGLA, Kepler Cheuvreux taglia target price: probabile ulteriore calo nel 2026

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha tagliato aper azione (dai precedenti 1,55 euro) ilsul(EGLA), società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, confermando la" visto il downside del 2%.In attesa che la società pubblichi i risultati del 2025 il 23 marzo, gli analisti ritengono che le, in particolare nel primo semestre, che sarà ancora difficile da confrontare, poiché il calo in Nord America si è aggravato a partire dal terzo trimestre del 2025, quando hanno iniziato a concretizzarsi anche i dazi negli Stati Uniti su statori e rotori importati dal Messico e in Europa sull'acciaio elettrico importato dall'APAC.Kepler Cheuvreux hasui ricavi del 2026 del -16,3% a 738 milioni di euro (-13% al di sotto del consensus di 839 milioni di euro), l'EBITDA del -28,2% a 80,5 milioni di euro (consensus: 103 milioni di euro) con un margine del -10,9%, -10 punti base su base annua. Ipotizzando una riduzione degli investimenti a 46 milioni di euro (dai 70 milioni di euro del 2025) e un miglioramento di 200 punti base del rapporto NWC/fatturato, prevede un solido FCF a 45 milioni di euro. Inoltre, è stimato un rapporto NFP/EBITDA pari a 2,5x (covenant: 3,0x) rispetto a 2,6x del 2025."Secondo le nuove stime, un confronto tra peer basato su EV/EBIT e PE 26/27 indica un equity value prossimo allo zero - si legge nella ricerca - D'altro canto, un basso P/BV (0,5x) e un rendimento FCF positivo nel periodo 2026-2028, ipotizzando una riduzione degli investimenti a un intervallo di 40/50 milioni di euro e un NWC invariato, potrebbero".