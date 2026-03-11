Milano 10:06
EGLA, Kepler Cheuvreux taglia target price: probabile ulteriore calo nel 2026
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha tagliato a 1,25 euro per azione (dai precedenti 1,55 euro) il target price sul EuroGroup Laminations (EGLA), società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, confermando la raccomandazione "Hold" visto il downside del 2%.

In attesa che la società pubblichi i risultati del 2025 il 23 marzo, gli analisti ritengono che le difficoltà già evidenziate si faranno sentire anche nel 2026, in particolare nel primo semestre, che sarà ancora difficile da confrontare, poiché il calo in Nord America si è aggravato a partire dal terzo trimestre del 2025, quando hanno iniziato a concretizzarsi anche i dazi negli Stati Uniti su statori e rotori importati dal Messico e in Europa sull'acciaio elettrico importato dall'APAC.

Kepler Cheuvreux ha tagliato le stime sui ricavi del 2026 del -16,3% a 738 milioni di euro (-13% al di sotto del consensus di 839 milioni di euro), l'EBITDA del -28,2% a 80,5 milioni di euro (consensus: 103 milioni di euro) con un margine del -10,9%, -10 punti base su base annua. Ipotizzando una riduzione degli investimenti a 46 milioni di euro (dai 70 milioni di euro del 2025) e un miglioramento di 200 punti base del rapporto NWC/fatturato, prevede un solido FCF a 45 milioni di euro. Inoltre, è stimato un rapporto NFP/EBITDA pari a 2,5x (covenant: 3,0x) rispetto a 2,6x del 2025.

"Secondo le nuove stime, un confronto tra peer basato su EV/EBIT e PE 26/27 indica un equity value prossimo allo zero - si legge nella ricerca - D'altro canto, un basso P/BV (0,5x) e un rendimento FCF positivo nel periodo 2026-2028, ipotizzando una riduzione degli investimenti a un intervallo di 40/50 milioni di euro e un NWC invariato, potrebbero fornire un punto di floor".
