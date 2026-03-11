Derivati, studio ESMA: rendimenti dei prodotti turbo sono "costantemente negativi" per retail

(Teleborsa) - Una delle principali fonti di rischio per gli investitori retail deriva dalla leva finanziaria
, sia essa incorporata nel prodotto (leva finanziaria sintetica) o tramite margine presso un broker. Lo afferma l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA
) nel primo rapporto di monitoraggio sul rischio
del 2026.
L'Autorità UE ricorda che un'ampia base di dati ha costantemente dimostrato che una leva finanziaria elevata porta a risultati negativi per gli investitori, in tre modi
. In primo luogo, la leva finanziaria amplifica i costi di investimento - come spread, commissioni o oneri finanziari - rispetto all'importo investito. In secondo luogo, la leva finanziaria amplifica il rischio di mercato. In terzo luogo, una leva finanziaria elevata aumenta il rischio che un investitore venga "espulso" da una posizione, il che può a sua volta aumentare i costi dovuti a ripetute entrate e uscite dalle posizioni.
Per tutelare gli investitori, nel 2018 l'ESMA ha imposto restrizioni, inclusi limiti di leva finanziaria, all'offerta di Contracts for Differences (CFD, strumenti derivati che permettono di speculare sull'andamento dei prezzi di vari asset senza possederli fisicamente) al dettaglio. Guardando alle esperienze di singoli paesi, nel 2021 l'AFM
(l'autorità dei Paesi Bassi
) ha introdotto restrizioni simili all'offerta di turbo agli investitori al dettaglio, a seguito di uno studio dettagliato dei risultati degli investitori. I turbo, talvolta noti come "mini-future", sono prodotti a leva finanziaria cartolarizzati che possono essere warrant o certificati. Presentano caratteristiche simili ai CFD, inclusi rendimenti finanziari che variano linearmente con il prezzo del sottostante. Proprio come le posizioni CFD vengono chiuse se il margine scende al di sotto di un livello prestabilito, i turbo includono una "barriera" al di sotto della quale la posizione viene chiusa. Nel 2025, la BaFin
(l'autorità della Germania
) ha annunciato misure di intervento sui turbo, a seguito di uno studio di mercato che copriva il periodo 2019-2023. Nel corso di cinque anni, oltre mezzo milione di investitori al dettaglio hanno negoziato turbo in Germania. In media, i clienti al dettaglio hanno perso 6.358 euro nel periodo di studio, con il 74,2% dei clienti che ha subito una perdita complessiva.
A livello UE, centinaia di migliaia di investitori negoziano prodotti con barriera e leva finanziaria
ogni mese, con un valore mensile totale investito in media di circa 5 miliardi di euro
, si legge nel report dell'ESMA. I rendimenti mensili stimati per gli investitori dall'inizio delle serie storiche disponibili a gennaio 2022 sono stati costantemente negativi, con gli investitori che hanno registrato perdite in media in tutti i mesi tranne due. Con un rendimento medio mensile del -1,1%
, ciò si traduce in perdite nette monetarie totali di circa 700 milioni di euro all'anno per gli investitori al dettaglio dell'UE.
L'ESMA ricorda che i turbo e prodotti simili possono essere strutturati in vari modi
. Ad esempio, l'esercizio del prodotto (ovvero il momento in cui l'investitore può uscire dalla posizione) può essere illimitato o possibile solo in determinati momenti. Mentre la caratteristica dell'esercizio tende a non influire in modo significativo sui risultati per gli investitori, il tipo di sottostante è un fattore più importante, con i turbo su azioni che generalmente registrano performance peggiori rispetto a quelli su indici. A parità di leva finanziaria, un sottostante più volatile tende a comportare perdite maggiori per prodotti di questo tipo. Questo risultato è coerente con la calibrazione dei limiti di leva finanziaria per classe di attività per i CFD.