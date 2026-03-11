Meloni al Parlamento: L'Italia non è in guerra. Tasse a chi specula su energia

(Teleborsa) - Prende il via con lal'intervento della Presidente del consiglio, che l'ha costretta ad anticipare anche le comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo del 19-20 marzo. Meloni ha chiesto alle forze politiche ", precisando"Quidi decisioni altrui,"qui c’è il governo italiano, chiamato, suo malgrado, ad affrontare uno dei tornanti più complessi della storia recente. E preferiremmo non doverlo fare da soli"."Siamo di fronte a unae degli organismi multilaterali, e al venir meno di un ordine mondiale condiviso", ha detto al Senato Meloni, ribadendo chee non intende prendere parte"e si è "impegnata, nei mesi scorsi, ad evitare" il conflitto".Parlando della, la Premier ha ricordato che il governo intende mantenere "uncon Francia, Germania e Regno Unito" perle rispettive risposte nazionali e leutili a riportare stabilità nell’area. In questo quadro - ha spiegato - il governo si muove inprincipali:per verificare se, e quando, esistano i margini per un ritorno della diplomazia; completare l’azione di; fornire assetti di, così come hanno fatto gli altri principali Paesi europei.La Premier ha anche voluto, spiegando che "tutti i partner europei si stiano attenendo a quello che prevedono i loro accordi in questa materia". e che " ledipendono dae che sono stati sempre aggiornati.La Presidente del Consiglio ha poi fatto cenno alle, ricordando che "il governo si è immediatamente attivato perinterna, a partire dal, contro eventuali rischi di terrorismo collegati a possibili cellule dormienti o lupi solitari".A proposito dei, Meloni ha ricordato che l'ARERA ha istituito una, così come è stato attivato dal MIMIT il sistema di monitoraggioper verificare "se ci sonodei prezzi, soprattutto alle pompe di benzina e sui generi alimentari". La Premier ha confermato che si sta valutando diper mitigare gli aumenti dei prezzi dei carburanti e di. "Il Governo - ha ricordato Meloni - ha recentemente varato undi grande rilevanza peril prezzo dell’energia per famiglie e imprese, una iniziativa che nessuno prima di noi aveva avuto il coraggio di adottare, che ha scontentato le grandi aziende energetiche ma in compenso è stato accolto con grande favore da tutto il mondo produttivo. A proposito della speculaizone sui prezzi dei carburanti, la Premier ha ribadito "", compreso, se necessario, recuperare i proventi dellacon unadelle aziende che ne fossero responsabili".Quanto al, Meloni ha ricordato che si parlerà ancora una volta die che "ed "è stataanche in occasione dell'ultimo round di negoziati trilaterali a Ginevra. "Inoltre, l’Italia continuerà a promuovere, in sede G7 e UE, la, che si ostina a non voler mostrare segnali concreti di voler fare passi in avanti nel percorso negoziale".La Premier ha poi parlato di, ricordando che l’Italia ha adottato da tempo una strategia die promosso lo sviluppo delle, guardando anche ale, in prospettiva, al traguardo della fusione nucleare. "Questo approccio pragmatico - ha spiegato - ci protegge efficacemente da interruzioni negli approvvigionamenti ma, ovviamente, non può assorbire tutte le tensioni sui prezzi dell’energia che si verificano al diminuire improvviso dell’offerta globale". Meloni ha fatto cenno alla pattraverso la semplificazione e il taglio della burocrazia europea, il rafforzamento del mercato unico, il rilancio dell’industria automobilistica, una politica commerciale ambiziosa basata su regole condivise e pari condizioni.La Premier è poi tornata sul tema energia e sul, spiegando che si tratta di "una 'tassa' voluta dall’Europa che dovrebbe gravare solo sulle modalità più inquinanti di produzione di energia, come quelle di origine fossile, ma, anche quelle rinnovabili". in vista del Consiglio UE, l'Italia intende chiedere di "alla produzione di elettricità da fonti termiche, cioè dalalmeno "£fino a quando i prezzi globali delle fonti energetiche fossili non torneranno sui livelli precedenti alla crisi in Medio Oriente". Più in generale si chiede all'UE che "ladi ETSlegato all’applicazione congiunta delle regole europee di fissazione del prezzo dell’energia elettrica e dell’ETS".+A proposito dell'impegno dell'Italia si concentrerà suglidel nostro sistema economico e lo stanziamento di circa 450 miliardi di euro dedicati alla competitività e alla ricerca. "Dal nostro punto di vista - ha rilevato - competitività significa sostegno alle industrie di punta, ma anche – come ricordavo prima - lotta determinata alla deindustrializzazione che minaccia il nostro Continente a causa delle politiche ideologiche, miopi e autolesionistiche del recente passato". Fra le priorità Meloni ha citato la, ilall’interno del nuovo Fondo Europeo per la Competitività, iled il nuovo quadro giuridico semplificato per imprese innovative.Meloni ha sollecitato che, nell'attuale quadro, occorra ", secondo tre direttrici;, giocare un ruolo proattivo nella, a partire da quello storico con l’India,Non meno importante il tema della, che la Premier definiscein particolare per quanto riguarda il"L’Italia prosegue nel percorso di rafforzamento della sua difesa, anche grazie all’approvazione dei(Security Action for Europe), con l’assegnazione di 14,9 miliardi di euro a progetti che abbiamo attentamente selezionato per massimizzare lo sviluppo dell’industria della difesa nazionale e le ricadute occupazionali, privilegiando lo sviluppo di strumenti dual use, utilizzabili, cioè tanto a scopo militare quanto civile", ha ricordato Meloni.Da ultimi il tema dell'. "Sono particolarmente fiera del fatto - ha sottolineato la Premier - che stia prendendo corpo un, che le sostenuto, lavorando per costruire su di esse il più ampio consenso possibile: la revisione del concetto di, l’adozione di unadi Paesi di origine sicuri, con la possibilità di designare Paesi di origine sicuri con eccezioni territoriali e personali e, a breve, lacon la previsione esplicita degli hub per i rimpatri in territorio extra-Ue. "È chiaro a tutti che crescente instabilità può significare anche possibili nuovi flussi. Di fronte a questo rischio, a maggior ragione la posizione italiana non cambia: una cosa è la protezione umanitaria, che deve essere riservata a chi davvero la merita, come abbiamo dimostrato da ultimo nei confronti del popolo palestinese; altra cosa è l’immigrazione irregolare, che invece deve essere scoraggiata, non soltanto perché problematica per i Paesi di destinazione, ma anche perché mette a repentaglio la vita e le prospettive di un’esistenza dignitosa dei migranti stessi", ha concluso.