New York: in acquisto CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati
, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,94%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di CF Industries Holdings
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 121 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 114,5. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 110,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)