Parigi: si concentrano le vendite su Safran

società ingegneristica

Safran

CAC40

multinazionale francese

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione dell'1,96%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 324 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 309,4 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dellaè confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 324.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)