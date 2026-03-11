Milano
17:35
44.773
-0,95%
Nasdaq
18:12
24.971
+0,06%
Dow Jones
18:12
47.375
-0,69%
Londra
17:40
10.354
-0,56%
Francoforte
17:35
23.640
-1,37%
Mercoledì 11 Marzo 2026, ore 18.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto oil italiano
Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto oil italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
11 marzo 2026 - 17.00
Giornata di guadagni per l'
indice petrolifero a Milano
, che continua la giornata a 25.857,2 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per il comparto oil italiano
Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto oil italiano
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto oil italiano
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto oil italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Energy - Sec
+1,08%
Altre notizie
Piazza Affari: andamento tentennante per il comparto oil italiano, che cresce senza forza
Piazza Affari: andamento tentennante per il comparto oil italiano, che cresce senza forza
Piazza Affari: in acquisto il comparto oil italiano
Piazza Affari: lieve rialzo per il comparto oil italiano
Piazza Affari: controllato progresso per il comparto oil italiano
Piazza Affari: risultato positivo per il comparto oil italiano
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto