Porsche ridisegna il futuro: spending review e nuovi modelli per sostenere i profitti

Porsche

(Teleborsa) -avvia una fase per contrastare il calo delle vendite e l’aumento delle pressioni competitive. Il nuovoha annunciato un piano di riduzione dei costi che prevede il taglio di livelli manageriali, una semplificazione delle gerarchie e, nel lungo periodo, una diminuzione degli investimenti.Le misure arrivano in un contesto complesso:statunitensi, vendite in forte calo ine una revisione onerosa della strategia elettrica hanno pesato sui conti del costruttore tedesco. Per il 2026, Porsche prevede ricavi in lieve flessione, fino a un massimo di 36 miliardi di euro.per affrontare una struttura dei costi ormai gonfiata”, ha dichiarato Leiters, sottolineando la necessità di rafforzare margini operativi e generazione di cassa. Il manager, subentrato a Oliver Blume a gennaio, è chiamato a invertire la rotta dopo un anno difficile, culminato con l’uscita del titolo dal DAX e quattro tagli alla guidance.Gliraggiungeranno il picco quest’anno per poi diminuire gradualmente, grazie a una riduzione della spesa in ricerca e sviluppo, inclusa quella dedicata ai veicoli elettrici. Come altri marchi premium, Porsche sta affiancando ai modelli full electric una gamma più ampia di ibridi, rallentando alcuni progetti EV e rivedendo le priorità industriali.Il titolo è debole nelle prime ore di contrattazioni a Francoforte, ma da inizio anno ha perso quasi il 20%. L’azienda punta a un margine operativo di almeno il 5,5% nel 2026, in netto miglioramento rispetto all’1,1% dell’anno precedente, appesantito da dazi USA e da circa 2,4 miliardi di oneri legati al cambio di strategia sull’elettrico.Per sostenere i, Porsche sta valutando nuovi modelli posizionati sopra la 911 e il Cayenne, mentre prosegue il confronto con i rappresentanti dei lavoratori su ulteriori misure di risparmio. È già previsto un taglio di circa 3.900 posti entro il 2030, inclusi 2.000 lavoratori temporanei, su una forza lavoro di circa 40.000 dipendenti.Lesono crollate del 26% lo scorso anno a causa dell'intensificarsi della concorrenza locale. Il rallentamento economico del paese ha colpito i consumatori di tutte le fasce di reddito, con una prolungata crisi immobiliare che pesa sulla spesa per i beni di lusso. Porsche sta attualmente ridimensionando la sua rete di concessionari nel paese e sta lavorando per offrire un software di bordo che si adatti meglio ai gusti locali.Il gruppo ha inoltre proposto un: 1 euro per azione ordinaria e 1,01 euro per le privilegiate, meno della metà rispetto all’anno precedente.