Milano 12:15
44.513 -0,58%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 12:15
10.314 -0,38%
Francoforte 12:14
23.621 -0,08%

La Guerra in Medio Oriente spinge i titoli della difesa in testa ai listini europei

Finanza
(Teleborsa) - Nonostante le rassicurazioni del presidente statunitense Donald Trump, non si intravedono spiragli di descalation in Medio Oriente. Mentre proseguono i raid aerei di Israele e Usa sull'Iran, nel tredicesimo giorno del conflitto nel mirino dei droni iraniani sono finite anche le barche ferme nello stretto di Hormuz. Una situazione che sta aumentando la fiducia nei titoli della difesa, i migliori sulle borse europee nella giornata di oggi.

La migliore di giornata è Leonardo che sfrutta anche l'entusiasmo generato dall'aggiornamento del Piano industriale con il raggiungimento di ordini cumulati per 142 miliardi di euro al 2030: il titolo guadagna stabilmente sopra l'8%, staccando di molto Fincantieri che registra rialzi superiori al +2%, linea con le altre principali aziende europee del settore. Tra le Mid Cap bene anche Avio.

In Europa, Thales guida il listino di Parigi con guadagni superiori al 4%. A Francoforte tra le migliori del Dax c'è Rheinmetall con un rialzo che sfiora il 3%. Infine, a Londra in testa al FTSE 100 scambia invece BAE Systems, seguita a stretto giro da Babcock International. Entrambi i titoli guadagnano sopra il 3%.
