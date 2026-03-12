La Guerra in Medio Oriente spinge i titoli della difesa in testa ai listini europei

(Teleborsa) - Nonostante le rassicurazioni del presidente statunitense Donald Trump
, non si intravedono spiragli di descalation in Medio Oriente. Mentre proseguono i raid aerei di Israele
e Usa
sull'Iran, nel tredicesimo giorno del conflitto nel mirino dei droni iraniani sono finite anche le barche ferme nello stretto di Hormuz
. Una situazione che sta aumentando la fiducia nei titoli della difesa, i migliori sulle borse europee nella giornata di oggi.
La migliore di giornata è Leonardo
che sfrutta anche l'entusiasmo generato dall'aggiornamento del Piano industriale
con il raggiungimento di ordini cumulati per 142 miliardi di euro
al 2030: il titolo guadagna stabilmente sopra l'8%, staccando di molto Fincantieri
che registra rialzi superiori al +2%, linea con le altre principali aziende europee del settore. Tra le Mid Cap bene anche Avio
.
In Europa, Thales
guida il listino di Parigi
con guadagni superiori al 4%. A Francoforte
tra le migliori del Dax c'è Rheinmetall
con un rialzo che sfiora il 3%. Infine, a Londra
in testa al FTSE 100
scambia invece BAE Systems
, seguita a stretto giro da Babcock International
. Entrambi i titoli guadagnano sopra il 3%.