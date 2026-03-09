Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Rosso per l'istituto di credito lombardo
, che sta segnando un calo del 3,53%.
L'andamento di Popolare di Sondrio
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di Banca Popolare di Sondrio
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,73 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,19. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)