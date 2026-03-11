Gruppo Esprinet: ricavi in crescita nel 2025 e dividendo a 0,35 euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Esprinet
, azienda attiva nel Sud Europa nella distribuzione high-tech quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2025. Il Gruppo chiude l'esercizio con ricavi
pari a 4.292,1 milioni di euro
, segnando un incremento del 4% rispetto all'anno precedente.
La performance è stata trainata da una forte accelerazione nei segmenti ad alta marginalità
. L'EBITDA Adjusted si è attestato a 69,7 milioni di euro, in linea con le previsioni di redditività comunicate a maggio 2025. Il risultato netto
è pari a 20,2 milioni di euro
, mentre la posizione finanziaria netta (PFN) risulta negativa per 43,8 milioni di euro, un dato influenzato dalla stagionalità del business e dai prezzi differiti per le acquisizioni concluse nell'ultimo trimestre.
A livello di business
, la divisione storica Esprinet ha beneficiato del ciclo di rinnovo dei PC
(+5% nei ricavi lordi degli Screens). Eccellenti i risultati delle divisioni specializzate
: V-Valley, focalizzata su Solutions e cybersecurity, è cresciuta dell'11% (907,4 milioni di euro), mentre la green tech Zeliatech ha registrato un balzo del 18%, raggiungendo i 200,2 milioni di euro.
Alla luce dei risultati, il CdA proporrà all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo
di 0,35 euro per azione
, con un pay-out ratio superiore all'85%. Il pagamento è previsto a partire dal 6 maggio 2026. Contestualmente, la società ha annunciato l'avvio del processo di successione dell'Amministratore Delegato Alessandro Cattani
.
L'azienda ha sottolineato che nel 2026
un fattore chiave sarà l’accelerazione dell’intelligenza artificiale
, che sta drenando la produzione mondiale di memorie, causando carenze e rincari nei dispositivi consumer. In questo scenario, Esprinet punta sulla diversificazione
delle sue tre divisioni e sul ruolo strategico di orchestratore della catena del valore per trasformare la volatilità in crescita sostenibile, garantendo forniture e soluzioni tecnologiche avanzate.
"Chiudiamo il 2025 con un EBITDA in linea con la parte alta della forchetta di redditività dichiarata a maggio del 2025. Abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra posizione competitiva nei mercati di riferimento con una crescita del 4% dei ricavi ma soprat tutto con una forte accelerazione n ei segmenti alto-marginanti su cui stiamo investendo da tempo – ha commentato l'ad Cattani
–. Il processo di ottimizzazione del capitale circolante netto è proseguito con un'ulteriore riduzione, anche nell’ultimo trimestre, del suo ciclo di durata. Stiamo misurando un miglioramento del mercato italiano, piuttosto debole nel corso del 2025, e continuiamo a registrare una eccellente performance di quello iberico e questo ci fa guardare con fiducia alle opportunità del 2026 pur in presenza di nuove turbolenze geopolitiche".