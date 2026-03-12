Francoforte: risultato positivo per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia chimica tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,34%.



La tendenza ad una settimana di Lanxess è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 13,62 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 14,17. Il peggioramento della società che produce prodotti chimici e polimeri è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 13,26.



