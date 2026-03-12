"Goodnight Light": Plenitude presenta libro per diventare amici del buio educando al risparmio energetico

(Teleborsa) - Incoraggiare il risparmio energetico aiutando i bambini a superare la paura del buio:
con questo obiettivo Plenitude
presenta oggi Goodnight Light,
nuovo progetto di comunicazione coerente con la sua mission di Società Benefit, che prevede finalità di beneficio comune per ambiente e persone, coinvolgendo anche le nuove generazioni.
Non è mistero, infatti, che il timore del buio
sia una sensazione comune, specie tra i più piccoli.
Quando arriva il momento di addormentarsi, nel proprio letto, magari da soli, tutto sembra più silenzioso, la soglia di attenzione si allenta e il mondo attorno ai bambini così ben governato durante il giorno diventa più misterioso e la fantasia si accende, popolando la stanza di ombre e forme.
Lo conferma anche una ricerca di Doxa realizzata in collaborazione con Plenitude in Italia, Spagna e Francia a s
upporto di questo progetto internazionale conferma che tre bambini su quattro tra i 3 e i 9 anni, s
pecie quando vanno a dormire o quando si svegliano la notte, hanno timore del buio. Le famiglie si trovano quindi a convivere quotidianamente con questa paura e
cercano di aiutare i propri figli ad affrontarla, cercando di rassicurarli e di creare soluzioni che li aiutino a sentirsi sereni anche di notte.
Tra le strategie più adottate, la maggioranza dei genitori preferisce ad esempio lasciare una luce accesa in cameretta, per rassicurare i propri figli e farli addormentare serenamente.
Si tratta di un comportamento molto diffuso, ma poco efficiente energeticamente e che tende ad alimentare l’insicurezza dei bambini anziché aiutarli a superare la propria paura.“I bambini hanno bisogno di circoscrivere in modo concreto quello che li spaventa, così da poterlo controllare. Ecco perché è efficace trasformare il buio, entità astratta, pervasiva e avvolgente, in un personaggio”,
ha dichiarato Elena Urso,
esperta pedagogista. “Dare una forma visibile e comprensibile a uno stato d’animo o a qualcosa di astratto come la paura del buio permette ai bambini di avere la sensazione di poterla conoscere, capire e quindi affrontare con serenità, attraverso ad esempio un rituale conosciuto prima di addormentarsi, per accompagnarli verso un dolce riposo. In questo senso, la lettura di una storia è una buona abitudine, perché infonde nei bambini uno stato di tranquillità e permette loro di elaborare le proprie inquietudini”.Il buio può essere quindi un buon amico,
anche per limitare i consumi di energia:
un rituale della buonanotte, come la lettura di una storia a luci soffuse, può predisporre un ambiente e un’atmosfera rassicuranti e riconoscibili: ed è questo il concept alla base del libro Goodnight Light, che dal 20 e 21 marzo sarà disponibile gratuitamente al pubblico presso i flagship store Plenitude aderenti all’iniziativa. Realizzato in collaborazione con TBWA\Italia e gli autori Elisa Binda e Mattia Perego e l’illustratrice Hello Saris
, il libro è stato stampato con un inchiostro speciale
che si manifesta solo al buio e si ricarica con la luce del giorno. Le sue pagine, che alla luce appaiono bianche, al buio si accendono e si riempiono di parole per raccontare la storia di Lucilla e di Ombro, il suo amico speciale, che con una simpatica filastrocca le spiegherà che il buio non è qualcosa da temere, bensì un prezioso alleato per risparmiare energia.“Goodnight Light arricchisce un momento di intimità familiare e di rasserenamento del bambino con un prezioso messaggio educativo sull’efficienza energetica. Grazie a un linguaggio creativo e ludico capace di unire grandi e piccini, il progetto apre un dialogo su temi e valori che da sempre guidano la cultura e il posizionamento di Plenitude”,
ha dichiarato Giorgia Molajoni,
Chief Technology and Communication Officer di Plenitude.