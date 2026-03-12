"Goodnight Light": Plenitude presenta libro per diventare amici del buio educando al risparmio energetico

(Teleborsa) -con questo obiettivopresenta ogginuovo progetto di comunicazione coerente con la sua mission di Società Benefit, che prevede finalità di beneficio comune per ambiente e persone, coinvolgendo anche le nuove generazioni.Non è mistero, infatti, che ilsia una sensazione comune,Quando arriva il momento di addormentarsi, nel proprio letto, magari da soli, tutto sembra più silenzioso, la soglia di attenzione si allenta e il mondo attorno ai bambini così ben governato durante il giorno diventa più misterioso e la fantasia si accende,Lo conferma anche una ricerca diupporto di questo progetto internazionale conferma chepecie quando vanno a dormire o quando si svegliano la notte, hanno timore del buio. Lcercano di aiutare i propri figli ad affrontarla, cercando di rassicurarli e di creare soluzioni che li aiutino a sentirsi sereni anche di notte.Tra le strategie più adottate,Si tratta di un comportamento molto diffuso, ma poco efficiente energeticamente e che tende ad alimentare l’insicurezza dei bambini anziché aiutarli a superare la propria paura.ha dichiaratoesperta pedagogista.anche per limitareun rituale della buonanotte, come la lettura di una storia a luci soffuse, può predisporre un ambiente e un’atmosfera rassicuranti e riconoscibili: ed è questo il concept alla base del libro Goodnight Light, che dal 20 e 21 marzo sarà disponibile gratuitamente al pubblico presso i flagship store Plenitude aderenti all’iniziativa. Realizzato in collaborazione con, il libro è stato stampatoche si manifesta solo al buio e si ricarica con la luce del giorno. Le sue pagine, che alla luce appaiono bianche, al buio si accendono e si riempiono di parole per raccontare la storia di Lucilla e di Ombro, il suo amico speciale, che con una simpatica filastrocca le spiegherà che il buio non è qualcosa da temere, bensì un prezioso alleato per risparmiare energia.ha dichiaratoChief Technology and Communication Officer di Plenitude.