Goodnight Light: il libro di Plenitude per diventare amici del buio

(Teleborsa) - Plenitude presenta Goodnight Light, un nuovo progetto di comunicazione che ha l’obiettivo di incoraggiare il risparmio energetico
aiutando i bambini a superare la paura del buio. Un’iniziativa coerente con la mission di Società Benefit, che prevede finalità di beneficio comune per ambiente e persone
, coinvolgendo anche le nuove generazioni.
Il timore del buio è una sensazione comune, specie tra i più piccoli. Lo conferma una ricerca di Doxa realizzata in collaborazione con Plenitude in Italia, Spagna e Francia a supporto di questo progetto internazionale: tre bambini su quattro tra i 3 e i 9 anni, specie quando vanno a dormire o quando si svegliano la notte, hanno timore del buio
. Per risolvere il problema, spesso i genitori lasciano una luce accesa in camera per tutta la notte, o nei casi migliori utilizzano un punto luce da notte
. Si tratta di comportamenti molto diffusi, ma poco efficienti energeticamente
.
“I bambini hanno bisogno di circoscrivere in modo concreto quello che li spaventa, così da poterlo controllare. Ecco perché è efficace trasformare il buio, entità astratta, pervasiva e avvolgente, in un personaggio”, ha dichiarato Elena Urso, esperta pedagogista. “Dare una forma visibile e comprensibile a uno stato d’animo o a qualcosa di astratto come la paura del buio permette ai bambini di avere la sensazione di poterla conoscere, capire e quindi affrontare con serenità, attraverso ad esempio un rituale conosciuto
prima di addormentarsi, per accompagnarli verso un dolce riposo. In questo senso, la lettura di una storia
è una buona abitudine, perché infonde nei bambini uno stato di tranquillità e permette loro di elaborare le proprie inquietudini”.
Il buio può essere quindi un buon amico, anche per limitare i consumi di energia
: un rituale della buonanotte, come la lettura di una storia a luci soffuse, può predisporre un ambiente e un’atmosfera rassicuranti e riconoscibili. E’ questo il concept alla base del libro Goodnight Light
, che dal 20 e 21 marzo sarà disponibile gratuitamente al pubblico presso i flagship store Plenitude aderenti all’iniziativa. Realizzato in collaborazione con gli autori Elisa Binda e Mattia Perego, e l’illustratrice Hello Saris, il libro è stato stampato con un inchiostro speciale che si manifesta? solo al buio
e si ricarica con la luce del giorno. Le sue pagine, che alla luce? appaiono bianche, al buio si accendono e si riempiono di parole per raccontare la storia di Lucilla e di Ombro, che con una simpatica filastrocca le spiegherà che il buio non è qualcosa da temere, ma un prezioso alleato per risparmiare energia.
“Goodnight Light arricchisce un momento di intimità familiare e di rasserenamento del bambino con un prezioso messaggio educativo
sull’efficienza energetica. Grazie a un linguaggio creativo e ludico capace di unire grandi e piccini, il progetto apre un dialogo su temi e valori che da sempre guidano la cultura e il posizionamento di Plenitude”, ha dichiarato Giorgia Molajoni, Chief Technology and Communication Officer di Plenitude, che ha continuato: “Per realizzare il progetto ci siamo ispirati proprio ai ragazzi: abbiamo intervistato tanti bambini
, inclusi i figli dei nostri colleghi, per capire cosa facesse loro più paura. In molti hanno risposto: ‘il buio’, una paura quasi ancestrale, mentre altri hanno invece espresso preoccupazione per il futuro del pianeta, ed abbiamo quindi deciso di unire questi due elementi in questo progetto. Infine, sempre i bambini, oltre ad essere stati oggetto della nostra ricerca e ispirazione per il libro, saranno anche i piccoli testimonial della nostra prossima campagna”.(Foto: Il libro Good Night Light)