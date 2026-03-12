ICOP, Alantra alza target price: backlog record sostiene forte slancio

Alantra

ICOP

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 21 euro) ilsu, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, confermando la" visto l'upside potenziale del 19%.Gli analisti scrivono che ICOP ha segnato un, riflettendo il primo anno caratterizzato da recenti acquisizioni, insieme al continuo slancio organico e alla transizione agli standard di rendicontazione IFRS. I risultati dell'esercizio 2025 hanno superato le aspettative sia a livello di EBITDA che di utile netto, mentre il portafoglio ordini di 1,46 miliardi di euro offre un'(rapporto contabile/fatturato pari a 2,9x).Durante la call, il management ha fornito indicazioni quantitative preliminari per il 2026, con ricavi superiori a 600 milioni di euro, margine EBITDA sostanzialmente in linea con il 18,4% raggiunto nell'esercizio 2025 e capex di circa 30 milioni di euro, inclusi l'espansione della sede centrale e i continui investimenti in ricerca e sviluppo nella robotica, a supporto anche delle attività di microtunnelling. Una solida generazione di cassa dovrebbe consentire un progressivo miglioramento della PFN mantenendo un indebitamento inferiore a 1,5x. Dal punto di vista strategico, ICOP ha indicato unaquest'anno, con un ulteriore incremento sia del fatturato che dei margini nella regione previsto entro il 2027, trainato anche dalle potenziali attività di microtunnelling. In Europa, laper la crescita, mentre si prevede un aumento dell'utilizzo di RoboGO nelle attività marittime.Alantra hasulle vendite e l'utile per azione (EPS) degli esercizi 26E-27 rispettivamente in media dell'8,5% e del 14,1%, e introdotto i dati per l'esercizio 2028. Le vendite per il 2028 riflettono una traiettoria di crescita più elevata e a lungo termine (+7% anno su anno; CAGR FY25PF-28 del 12,5%), supportata da una solida copertura del portafoglio ordini per l'esercizio 2025 pari a 2,9 volte i ricavi."Riteniamo che l'esecuzione del management sia in linea con i piani, supportata da un solido slancio aziendale di fondo - si legge nella ricerca - Lederivanti dei recenti M&A e l'espansione delle attività negli Stati Uniti dovrebbero offrire un".