Leonardo, Cingolani: realizzato tutto oltre ogni previsione, siamo realtà industriale unica

(Teleborsa) - "Abbiamo realizzato tutto quello che avevamo pianificato
nel primo Piano Industriale, oltre ogni previsione
. Disponiamo di tutte le piattaforme, dal dominio terrestre a quello spaziale, navale, aereo. Abbiamo investito molto sul digitale, l'AI e la cybersecurity. Oggi possiamo contare su un vantaggio competitivo che vantano in pochi e siamo in grado di sviluppare prodotti e soluzioni per rispondere alle minacce future". Lo ha detto Roberto Cingolani, Amministratore Delegato
e Direttore Generale di Leonardo
, commentando l'aggiornamento del piano al 2030
.
"Il nuovo Piano Industriale definisce la traiettoria del Gruppo al 2030, guardando ad un maggiore consolidamento del ruolo di player high-tech della sicurezza globale - ha aggiunto - Leonardo si presenta oggi ai mercati come una realtà industriale unica e forte del recente lancio del Michelangelo Dome
, concreta applicazione della visione multidominio del Gruppo che contribuirà alla costruzione di capacità sovrane e interoperabili. Un'architettura di difesa integrata e aperta, progettata per rispondere ad uno scenario in cui le minacce alla sicurezza sono sempre più ibride e richiedono soluzioni nuove e pienamente interconnesse".