Milano 9:09
44.746 -0,06%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:09
10.295 -0,57%
23.546 -0,40%

Leonardo, Cingolani: realizzato tutto oltre ogni previsione, siamo realtà industriale unica

Difesa, Finanza
Leonardo, Cingolani: realizzato tutto oltre ogni previsione, siamo realtà industriale unica
(Teleborsa) - "Abbiamo realizzato tutto quello che avevamo pianificato nel primo Piano Industriale, oltre ogni previsione. Disponiamo di tutte le piattaforme, dal dominio terrestre a quello spaziale, navale, aereo. Abbiamo investito molto sul digitale, l'AI e la cybersecurity. Oggi possiamo contare su un vantaggio competitivo che vantano in pochi e siamo in grado di sviluppare prodotti e soluzioni per rispondere alle minacce future". Lo ha detto Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, commentando l'aggiornamento del piano al 2030.

"Il nuovo Piano Industriale definisce la traiettoria del Gruppo al 2030, guardando ad un maggiore consolidamento del ruolo di player high-tech della sicurezza globale - ha aggiunto - Leonardo si presenta oggi ai mercati come una realtà industriale unica e forte del recente lancio del Michelangelo Dome, concreta applicazione della visione multidominio del Gruppo che contribuirà alla costruzione di capacità sovrane e interoperabili. Un'architettura di difesa integrata e aperta, progettata per rispondere ad uno scenario in cui le minacce alla sicurezza sono sempre più ibride e richiedono soluzioni nuove e pienamente interconnesse".
Condividi
```