Milano 12:14
44.531 -0,54%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 12:14
10.314 -0,39%
Francoforte 12:13
23.629 -0,05%

M&G: risultati 2025 oltre il consensus e afflussi record per 7,8 miliardi di sterline

Finanza
(Teleborsa) - M&G plc ha presentato i risultati finanziari relativi all'esercizio 2025, evidenziando una forte accelerazione commerciale e una solida esecuzione strategica. Il Gruppo ha registrato afflussi netti dall'open business per 7,8 miliardi di sterline, un balzo di quasi 10 miliardi rispetto all'anno precedente che ha superato le attese del mercato.

L'utile operativo rettificato ante imposte si è attestato a 838 milioni di sterline, in linea con il 2024 e superiore al consensus. Gli asset in gestione (AUMA) sono saliti a 375,9 miliardi di sterline, sostenuti da performance d'investimento leader di mercato: il 75% dei fondi comuni si posiziona nei primi due quartili su un orizzonte di cinque anni. Sul fronte patrimoniale, il coefficiente Solvency II è balzato al 242% (dal 223% di fine 2024), riflettendo un bilancio estremamente resiliente nonostante la volatilità dei mercati.

L'Asset Management ha trainato la crescita con 7 miliardi di sterline di flussi da clienti esterni. La vocazione internazionale del Gruppo è confermata dal fatto che il 60% delle masse proviene ora da fuori del Regno Unito. Risultati significativi arrivano anche dai mercati privati, dove gli asset hanno raggiunto gli 81 miliardi di sterline, e dalla partnership strategica con la giapponese Dai-ichi Life, che ha già generato afflussi per 400 milioni di sterline. Nel segmento Life, si segnala il ritorno a flussi positivi per il prodotto PruFund e una crescita del 65% nei volumi di Bulk Purchase Annuity (BPA).

Il Gruppo ha annunciato un dividendo totale di 20,5 pence per azione (+2% rispetto al 2024). Dalla quotazione del 2019, M&G ha restituito complessivamente 4,2 miliardi di sterline agli investitori.

Il CEO Andrea Rossi si è detto fiducioso per il 2026, confermando l'obiettivo di generazione cumulativa di capitale operativo di 2,7 miliardi di sterline per il triennio 2025-2027.
