M&G: risultati 2025 oltre il consensus e afflussi record per 7,8 miliardi di sterline

(Teleborsa) - M&G plc
ha presentato i risultati finanziari
relativi all'esercizio 2025, evidenziando una forte accelerazione commerciale e una solida esecuzione strategica. Il Gruppo ha registrato afflussi netti dall'open business per 7,8 miliardi di sterline
, un balzo di quasi 10 miliardi rispetto all'anno precedente che ha superato le attese del mercato.
L'utile operativo rettificato ante imposte
si è attestato a 838 milioni di sterline
, in linea con il 2024 e superiore al consensus. Gli asset in gestione (AUMA) sono saliti a 375,9 miliardi di sterline, sostenuti da performance d'investimento leader di mercato: il 75% dei fondi comuni si posiziona nei primi due quartili su un orizzonte di cinque anni. Sul fronte patrimoniale
, il coefficiente Solvency II è balzato al 242% (dal 223% di fine 2024), riflettendo un bilancio estremamente resiliente nonostante la volatilità dei mercati.
L'Asset Management
ha trainato la crescita con 7 miliardi di sterline di flussi da clienti esterni
. La vocazione internazionale del Gruppo è confermata dal fatto che il 60% delle masse proviene ora da fuori del Regno Unito
. Risultati significativi arrivano anche dai mercati privati, dove gli asset hanno raggiunto gli 81 miliardi di sterline, e dalla partnership strategica con la giapponese Dai-ichi Life, che ha già generato afflussi per 400 milioni di sterline. Nel segmento Life
, si segnala il ritorno a flussi positivi per il prodotto PruFund e una crescita del 65% nei volumi di Bulk Purchase Annuity (BPA).
Il Gruppo ha annunciato un dividendo totale
di 20,5 pence per azione
(+2% rispetto al 2024). Dalla quotazione del 2019, M&G ha restituito complessivamente 4,2 miliardi di sterline agli investitori.
Il CEO Andrea Rossi
si è detto fiducioso per il 2026, confermando l'obiettivo di generazione cumulativa di capitale operativo
di 2,7 miliardi di sterline
per il triennio 2025-2027.