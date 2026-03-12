M&G: risultati 2025 oltre il consensus e afflussi record per 7,8 miliardi di sterline

M&G plc

(Teleborsa) -ha presentato irelativi all'esercizio 2025, evidenziando una forte accelerazione commerciale e una solida esecuzione strategica. Il Gruppo ha registrato, un balzo di quasi 10 miliardi rispetto all'anno precedente che ha superato le attese del mercato.si è attestato a, in linea con il 2024 e superiore al consensus. Gli asset in gestione (AUMA) sono saliti a 375,9 miliardi di sterline, sostenuti da performance d'investimento leader di mercato: il 75% dei fondi comuni si posiziona nei primi due quartili su un orizzonte di cinque anni. Sul, il coefficiente Solvency II è balzato al 242% (dal 223% di fine 2024), riflettendo un bilancio estremamente resiliente nonostante la volatilità dei mercati.L'ha trainato la crescita con. La vocazione internazionale del Gruppo è confermata dal fatto che il 60% delle masse proviene ora da fuori del. Risultati significativi arrivano anche dai mercati privati, dove gli asset hanno raggiunto gli 81 miliardi di sterline, e dalla partnership strategica con la giapponese Dai-ichi Life, che ha già generato afflussi per 400 milioni di sterline. Nel, si segnala il ritorno a flussi positivi per il prodotto PruFund e una crescita del 65% nei volumi di Bulk Purchase Annuity (BPA).Il Gruppo ha annunciato undi(+2% rispetto al 2024). Dalla quotazione del 2019, M&G ha restituito complessivamente 4,2 miliardi di sterline agli investitori.Il CEOsi è detto fiducioso per il 2026, confermando l'obiettivo didiper il triennio 2025-2027.