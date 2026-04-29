Airbus in denaro a Parigi in scia risultati trimestre oltre attese

(Teleborsa) - Airbus SE avanza con decisione a Parigi, con un progresso dell'1,67% a 168,88 euro dopo aver annunciato ieri sera positivi risuotati trimestrali. Il colosso aerospaziale europeo ha toccato stamattina un massimo intraday a 171,84 EUR, mentre il minimo di giornata coincide con il prezzo di apertura a 166,10 EUR. I volumi risultano consistenti, con 425.642 titoli scambiati in 12.408 contratti, per un controvalore complessivo di circa 72,06 milioni di EUR.



A sostenere le azioni del colosso europeo dell'aeronautica sono io risultati trimestrali annunciati ieri sera, apparsi migliori delle attese in termini di utili, nonostante il calo delle consegne. Airbus ha riportato un utile netto di 586 milioni di euro, superando il consensus di 271 milioni. L'EPS si attesta a 0,74 euro, superiore al consensus di 0,46 euro, mentre il fatturato consolidato è risultato pari a 12,7 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con le attese.







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