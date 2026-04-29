Amundi, afflussi netti ai massimi in 4 anni nel primo trimestre con 32 miliardi di euro

(Teleborsa) - Amundi , colosso europeo della gestione del risparmio e controllato da Crédit Agricole , ha chiuso il primo trimestre del 2026 con afflussi netti di 32 miliardi di euro, il dato più alto degli ultimi 4 anni, sostenuti da: soluzioni ETF e indicizzate (+24 miliardi di euro); gestione attiva (+7 miliardi di euro), grazie alle strategie a reddito fisso; e multi-asset e asset privati ??(+3 miliardi di euro). La società segnala anche un forte contributo da parte di investitori retail (+13 miliardi di euro), assicuratori CA e SG e investitori istituzionali.



Gli assets under management al 31 marzo 2026 sono aumentati del +6,7% su base annua, raggiungendo il massimo storico di 2.398 miliardi di euro. Rispetto al trimestre precedente, si registra un incremento dello +0,8%. I consistenti afflussi netti hanno più che compensato l'effetto negativo dei mercati e dei cambi, pari a -13,6 miliardi di euro nel trimestre, dovuto in particolare al calo del 3% dei mercati azionari e del 2% della rupia indiana.



I ricavi netti rettificati ammontano a 902 milioni di euro, il livello più alto mai registrato in un trimestre. Sono in aumento del +9,7% rispetto al primo trimestre del 2025 (su base pro forma). L'utile netto rettificato raggiunge i 349 milioni di euro, in crescita del +15% rispetto al primo trimestre.



"Amundi ha iniziato l'anno in modo eccellente, con afflussi netti record di +32 miliardi di euro nel trimestre - ha commentato la CEO Valérie Baudson - La raccolta di asset è rimasta positiva anche nel segmento MLT (Multi-Level Trust) nel contesto di marzo. L'attività si è mantenuta costante in tutti i segmenti di clientela, classi di attivi e aree geografiche. Ciò dimostra la solidità del nostro modello di business e la nostra capacità di supportare i clienti in un contesto incerto. Questa performance conferma, in vista del 2025, la rilevanza degli assi del nostro nuovo piano strategico e la loro corretta implementazione. L'utile netto e l'utile per azione hanno registrato una forte crescita del +15%, raggiungendo livelli prossimi ai massimi storici".

Condividi

```