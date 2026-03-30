BoE: massa monetaria cresce dello 0,6% sopra attese, prestiti +6,8 miliardi Gbp

(Teleborsa) - La massa monetaria M4 della Gran Bretagna è salita dello 0,6% nel mese di febbraio 2026, dopo il -0,1% registrato il mese precedente e rispetto al +0,1% delle stime degli analisti. Il dato è pubblicato dalla Bank of England.



Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati si sono assestati a 1,935 miliardi di sterline, in aumento rispetto agli 1,828 miliardi del mese precedente e contro gli 1,60 miliardi attesi dagli analisti.



I prestiti netti ai privati evidenziano una crescita a 6,8 miliardi, alò di sopra dei 5,6 miliardi attesi, rispetto ai 5,9 miliardi registrati in precedenza. I prestiti per mutui fanno segnare una crescita di 4,8 miliardi (consensus 4,1 miliardi) rispetto ai 4,2 miliardi precedenti.

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